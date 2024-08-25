https://ria.ru/20240825/burkina-faso-1968358912.html

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли более ста человек

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли более ста человек - РИА Новости, 25.08.2024

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли более ста человек

От 100 до 200 человек, среди которых военные и мирные жители, погибли, по меньшей мере 140 пострадали в результате нападения боевиков в Северо-Центральной... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:36

2024-08-25T14:36

2024-08-25T23:34

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буркина-фасо

сахель

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. От 100 до 200 человек, среди которых военные и мирные жители, погибли, по меньшей мере 140 пострадали в результате нападения боевиков в Северо-Центральной области Буркина-Фасо, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники в органах безопасности. "Коммуна Барсалого подверглась нападению вооруженных террористических группировок в субботу, 24 августа. <...> Среди жертв есть мирные жители, солдаты и "добровольцы за защиту Отечества" (ополченцы. — Прим. ред.). Также несколько военных пропали без вести. Число жертв очень велико: по данным нескольких источников в органах безопасности, в ходе этой атаки погибли от 100 до 200 человек. <...> Также много пострадавших. По меньшей мере 140 человек были доставлены в медучреждения региона", — сообщает радио.Как отмечается, в ходе нападения боевики завладели оружием, а также мобильным госпиталем военных. По данным радиостанции, перед нападением население по распоряжению военных чиновников было вынуждено рыть траншеи, чтобы замедлить продвижение группировок. Местный источник сообщил радио, что именно во время этих работ боевики открыли огонь "во всех направлениях". Государство Буркина-Фасо, расположенное в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20240605/lavrov-1950672504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, буркина-фасо, сахель