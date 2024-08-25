https://ria.ru/20240825/blokcheyn-1968299116.html

Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова

Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией", заявила глава Лиги... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:25

2024-08-25T01:25

2024-08-25T07:52

франция

задержание павла дурова во франции

павел дуров

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией", заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Ранее французские СМИ сообщали, что Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он, как утверждается, помещен под стражу. Стоимость криптовалюты криптовалюты Toncoin, которая связана с блокчейн-проектом TON Дурова, падала более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании."Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах ... Французы как всегда в последнее время - лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США - жесточайшее", - написала Мизулина в Telegram-канале.Она добавила, что "непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом".Кроме того, глава Лиги безопасного интернета заявила, что задержание Дурова во Франции - удар по блокчейн-проекту TON, в который "инвестировали представители крупного российского бизнеса", подчеркнув, что происходящее можно назвать продолжением санкционной политики США.

https://ria.ru/20240825/durov-1968299820.html

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