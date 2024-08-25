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Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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01:25 25.08.2024 (обновлено: 07:52 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/blokcheyn-1968299116.html
Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова
Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией", заявила глава Лиги... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:25
2024-08-25T07:52
франция
задержание павла дурова во франции
павел дуров
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
telegram
сша
париж
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией", заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Ранее французские СМИ сообщали, что Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он, как утверждается, помещен под стражу. Стоимость криптовалюты криптовалюты Toncoin, которая связана с блокчейн-проектом TON Дурова, падала более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании."Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах ... Французы как всегда в последнее время - лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США - жесточайшее", - написала Мизулина в Telegram-канале.Она добавила, что "непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом".Кроме того, глава Лиги безопасного интернета заявила, что задержание Дурова во Франции - удар по блокчейн-проекту TON, в который "инвестировали представители крупного российского бизнеса", подчеркнув, что происходящее можно назвать продолжением санкционной политики США.
https://ria.ru/20240825/durov-1968299820.html
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франция, задержание павла дурова во франции, павел дуров, лига безопасного интернета, екатерина мизулина, telegram, сша, париж, евросоюз, в мире
Франция, Задержание Павла Дурова во Франции, Павел Дуров, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Telegram, США, Париж, Евросоюз, В мире
Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова

Мизулина: за арестом Дурова стоят США, они нанесли удар по блокчейн-проекту TON

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией", заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Ранее французские СМИ сообщали, что Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он, как утверждается, помещен под стражу. Стоимость криптовалюты криптовалюты Toncoin, которая связана с блокчейн-проектом TON Дурова, падала более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании.
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"Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах ... Французы как всегда в последнее время - лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США - жесточайшее", - написала Мизулина в Telegram-канале.
Она добавила, что "непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом".
Кроме того, глава Лиги безопасного интернета заявила, что задержание Дурова во Франции - удар по блокчейн-проекту TON, в который "инвестировали представители крупного российского бизнеса", подчеркнув, что происходящее можно назвать продолжением санкционной политики США.
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ФранцияЗадержание Павла Дурова во ФранцииПавел ДуровЛига безопасного интернетаЕкатерина МизулинаTelegramСШАПарижЕвросоюзВ мире
 
 
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