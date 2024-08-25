Мизулина назвала бенефициаров ареста Дурова
Мизулина: за арестом Дурова стоят США, они нанесли удар по блокчейн-проекту TON
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией", заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Ранее французские СМИ сообщали, что Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он, как утверждается, помещен под стражу. Стоимость криптовалюты криптовалюты Toncoin, которая связана с блокчейн-проектом TON Дурова, падала более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании.
"Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах ... Французы как всегда в последнее время - лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США - жесточайшее", - написала Мизулина в Telegram-канале.
Она добавила, что "непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом".
Кроме того, глава Лиги безопасного интернета заявила, что задержание Дурова во Франции - удар по блокчейн-проекту TON, в который "инвестировали представители крупного российского бизнеса", подчеркнув, что происходящее можно назвать продолжением санкционной политики США.