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Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 25.08.2024 (обновлено: 00:08 26.08.2024)
https://ria.ru/20240825/bezopasnost-1968356308.html
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях - РИА Новости, 26.08.2024
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях
Президент Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-25T14:18
2024-08-26T00:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в пресс-службе Кремля. ШПКомандир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й ДШБ, командир 56-го Д и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на передовой, а также утвержденные командованием инициативы по развитию ситуации в их зонах ответственности.Накануне президент встретился с руководством объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Министерства обороны.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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россия, украина, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях

Путин заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи в приграничье

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в пресс-службе Кремля.
ШПКомандир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й ДШБ, командир 56-го Д и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на передовой, а также утвержденные командованием инициативы по развитию ситуации в их зонах ответственности.
Накануне президент встретился с руководством объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Министерства обороны.
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