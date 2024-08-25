https://ria.ru/20240825/bezopasnost-1968356308.html

Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях

Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях - РИА Новости, 26.08.2024

Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях

Президент Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-25T14:18

2024-08-25T14:18

2024-08-26T00:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в пресс-службе Кремля. ШПКомандир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й ДШБ, командир 56-го Д и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на передовой, а также утвержденные командованием инициативы по развитию ситуации в их зонах ответственности.Накануне президент встретился с руководством объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Министерства обороны.

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россия, украина, владимир путин, безопасность