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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 18.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:39
2024-08-25T19:39
2024-08-25T19:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 18.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать пятого августа около 18.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник