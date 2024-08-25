https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968382098.html
В Курской области сбили украинскую ракету и беспилотник
В Курской области сбили украинскую ракету и беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
В Курской области сбили украинскую ракету и беспилотник
Еще одна украинская ракета и БПЛА уничтожены в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:57
2024-08-25T17:57
2024-08-25T18:06
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
россия
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еще одна украинская ракета и БПЛА уничтожены в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении БПЛА самолетного типа над территорией Курской области."Еще одна украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области" - написал он.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили украинскую ракету и беспилотник
Смирнов: в Курской области сбили украинскую ракету и БПЛА