https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968382098.html

В Курской области сбили украинскую ракету и беспилотник

В Курской области сбили украинскую ракету и беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024

В Курской области сбили украинскую ракету и беспилотник

Еще одна украинская ракета и БПЛА уничтожены в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:57

2024-08-25T17:57

2024-08-25T18:06

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

россия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еще одна украинская ракета и БПЛА уничтожены в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении БПЛА самолетного типа над территорией Курской области."Еще одна украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области" - написал он.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

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курская область, происшествия, россия, алексей смирнов (политик)