https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968378126.html
В Курской области сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
В Курской области сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 16.05 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:06
2024-08-25T17:06
2024-08-25T17:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 16.05 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать пятого августа около 16.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
В Курской области сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области