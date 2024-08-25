https://ria.ru/20240825/belgorodskaya_oblast-1968295730.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:15
2024-08-25T00:15
2024-08-25T00:17
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240822/belgorod-1967812203.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области