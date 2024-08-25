https://ria.ru/20240825/bayden-1968311148.html

СМИ: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой"

СМИ: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой"

Президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и ливанское движение "Хезболлах" обменялись ракетными ударами, и... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:18

2024-08-25T07:18

2024-08-25T07:18

сша

израиль

ближний восток

джо байден

хезболла

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и ливанское движение "Хезболлах" обменялись ракетными ударами, и поручил чиновникам США быть в постоянном контакте с израильской стороной, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя совета национальной безопасности США Шона Савета. "Президент Байден "внимательно следит за событиями в Израиле и Ливане". Савет заявил, что Байден поручил официальным лицам по нацбезопасности быть в постоянном контакте с израильскими коллегами", - пишет издание. Отмечается, что Савет также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Израиль в праве на самооборону.

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968310911.html

сша

израиль

ближний восток

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сша, израиль, ближний восток, джо байден, хезболла, в мире