https://ria.ru/20240825/bayden-1968311148.html
СМИ: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой"
СМИ: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой"
Президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и ливанское движение "Хезболлах" обменялись ракетными ударами, и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:18
2024-08-25T07:18
2024-08-25T07:18
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и ливанское движение "Хезболлах" обменялись ракетными ударами, и поручил чиновникам США быть в постоянном контакте с израильской стороной, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя совета национальной безопасности США Шона Савета. "Президент Байден "внимательно следит за событиями в Израиле и Ливане". Савет заявил, что Байден поручил официальным лицам по нацбезопасности быть в постоянном контакте с израильскими коллегами", - пишет издание. Отмечается, что Савет также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Израиль в праве на самооборону.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968310911.html
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сша, израиль, ближний восток, джо байден, хезболла, в мире
США, Израиль, Ближний Восток, Джо Байден, Хезболла, В мире
СМИ: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой"
NYT: Байден следит за развитием ситуации между Израилем и "Хезболлой"