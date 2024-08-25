Турецкие авиакомпании отменили более десятка рейсов в Бейрут
Турецкие авиакомпании отменили несколько авиарейсов между Стамбулом и Бейрутом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и AJet отменили в воскресенье несколько авиарейсов между турецкими городами и столицей Ливана Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в авиакомпаниях.
Turkish Airlines сообщила об отмене рейсов TK824 и TK826 из Стамбула в Бейрут и рейсов TK825 TK827 в обратную сторону.
Авиакомпания SunExpress пока не сообщала об отмене рейса в Бейрут из Антальи и обратного вылета.
Лоукостер Pegasus тем временем успешно выполнил утром несколько рейсов в Бейрут из Антальи, аэропорта Чукурова, Стамбул, однако рейс PC1825 в Анталью из ливанской столицы аннулирован.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля.
Миротворческие силы ООН призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.
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