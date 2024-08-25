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В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 25.08.2024
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12:27 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/avariya-1968342698.html
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 25.08.2024
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека
Два человека пострадали в результате аварии двух мотоциклов и автомобиля на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:27
2024-08-25T12:27
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате аварии двух мотоциклов и автомобиля на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В воскресенье Дептранс Москвы сообщил, что на Волоколамском шоссе в районе д. 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон. "Произошло столкновение двух мотоциклов с последующим возгоранием. Оба водителя направлены в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека

В ДТП с двумя мотоциклами на Волоколамском шоссе в Москве пострадали двое

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате аварии двух мотоциклов и автомобиля на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В воскресенье Дептранс Москвы сообщил, что на Волоколамском шоссе в районе д. 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон.
"Произошло столкновение двух мотоциклов с последующим возгоранием. Оба водителя направлены в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.
Момент ДТП на 39-м км МКАД - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
12 августа, 19:29
 
ПроисшествияАвтоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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