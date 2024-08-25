https://ria.ru/20240825/avariya-1968342698.html
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 25.08.2024
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека
Два человека пострадали в результате аварии двух мотоциклов и автомобиля на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:27
2024-08-25T12:27
2024-08-25T12:27
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате аварии двух мотоциклов и автомобиля на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В воскресенье Дептранс Москвы сообщил, что на Волоколамском шоссе в районе д. 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон. "Произошло столкновение двух мотоциклов с последующим возгоранием. Оба водителя направлены в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека
В ДТП с двумя мотоциклами на Волоколамском шоссе в Москве пострадали двое