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В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль - РИА Новости, 25.08.2024
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11:53 25.08.2024 (обновлено: 11:54 25.08.2024)
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В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль
В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль - РИА Новости, 25.08.2024
В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль
На Волоколамском шоссе в Москве произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с наездом на остановку общественного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:53
2024-08-25T11:54
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. На Волоколамском шоссе в Москве произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с наездом на остановку общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Волоколамском шоссе в районе дома 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В районе ДТП движение затруднено.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль

На Волоколамском шоссе в Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. На Волоколамском шоссе в Москве произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с наездом на остановку общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Волоколамском шоссе в районе дома 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В районе ДТП движение затруднено.
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