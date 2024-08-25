https://ria.ru/20240825/avariya-1968339670.html

В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль

В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль - РИА Новости, 25.08.2024

В Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль

На Волоколамском шоссе в Москве произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с наездом на остановку общественного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:53

2024-08-25T11:53

2024-08-25T11:54

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. На Волоколамском шоссе в Москве произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с наездом на остановку общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Волоколамском шоссе в районе дома 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В районе ДТП движение затруднено.

https://ria.ru/20240725/dtp-1962037090.html

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происшествия, авто, москва