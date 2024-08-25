"Хезболла" назвала атаки на объекты армии Израиля операцией возмездия
"Хезболлах": атаки на объекты армии Израиля стали возмездием за убийство Шукра
© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаки на объекты армии Израиля стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра.
В ночь на воскресенье самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по территории южного Ливана с целью предотвратить массированный атаку со стороны ливанского сопротивления.
"Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан, бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионисткого образования", - говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлах" в воскресенье.
Ранее движение объявило о завершении первого этапа ответного удара по Израилю, в рамках которого в первые два часа было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников. По его данным, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот.
В "Хезболлах" заявили, что их боевое крыло готово к любому развитию событий, и предостерегло Израиль от агрессии против мирных граждан.
Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносит удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
Ливанское движение "Хезболлах" с 8 октября прошлого года начало активные боевые действия против армии Израиля в пограничной зоне. Поводом послужила военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. В ответ израильская артиллерия и авиация начала наносить удары по территории Ливана, в том числе стали проводится регулярные точечные атаки с применением БЛА с целью устранения командиров "Хезболлах" и палестинского ХАМАС в Ливане.
Ситуация резко обострилась после того, как в южном пригороде Бейрута в конце июля в результате израильского авианалета был убит высокопоставленный командир "Хезболлах" Фуад Шукр. Руководство движения пообещало нанести сильный ответный удар по Израилю, на что в Тель-Авиве ответили о готовности провести масштабную военную операцию в Ливане с целью ликвидации "Хезболлах".
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20 августа, 08:00