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"Хезболла" назвала атаки на объекты армии Израиля операцией возмездия - РИА Новости, 25.08.2024
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08:48 25.08.2024 (обновлено: 09:19 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/ataka-1968318199.html
"Хезболла" назвала атаки на объекты армии Израиля операцией возмездия
"Хезболла" назвала атаки на объекты армии Израиля операцией возмездия - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" назвала атаки на объекты армии Израиля операцией возмездия
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаки на объекты армии Израиля стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:48
2024-08-25T09:19
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаки на объекты армии Израиля стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра. В ночь на воскресенье самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по территории южного Ливана с целью предотвратить массированный атаку со стороны ливанского сопротивления. "Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан, бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионисткого образования", - говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлах" в воскресенье. Ранее движение объявило о завершении первого этапа ответного удара по Израилю, в рамках которого в первые два часа было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников. По его данным, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. В "Хезболлах" заявили, что их боевое крыло готово к любому развитию событий, и предостерегло Израиль от агрессии против мирных граждан. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносит удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию. Ливанское движение "Хезболлах" с 8 октября прошлого года начало активные боевые действия против армии Израиля в пограничной зоне. Поводом послужила военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. В ответ израильская артиллерия и авиация начала наносить удары по территории Ливана, в том числе стали проводится регулярные точечные атаки с применением БЛА с целью устранения командиров "Хезболлах" и палестинского ХАМАС в Ливане. Ситуация резко обострилась после того, как в южном пригороде Бейрута в конце июля в результате израильского авианалета был убит высокопоставленный командир "Хезболлах" Фуад Шукр. Руководство движения пообещало нанести сильный ответный удар по Израилю, на что в Тель-Авиве ответили о готовности провести масштабную военную операцию в Ливане с целью ликвидации "Хезболлах".
https://ria.ru/20240825/israel-1968315621.html
https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" назвала атаки на объекты армии Израиля операцией возмездия

"Хезболлах": атаки на объекты армии Израиля стали возмездием за убийство Шукра

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаки на объекты армии Израиля стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра.
В ночь на воскресенье самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по территории южного Ливана с целью предотвратить массированный атаку со стороны ливанского сопротивления.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы"
08:25
"Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан, бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионисткого образования", - говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлах" в воскресенье.
Ранее движение объявило о завершении первого этапа ответного удара по Израилю, в рамках которого в первые два часа было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников. По его данным, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот.
В "Хезболлах" заявили, что их боевое крыло готово к любому развитию событий, и предостерегло Израиль от агрессии против мирных граждан.
Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносит удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Вчера, 19:55
Ливанское движение "Хезболлах" с 8 октября прошлого года начало активные боевые действия против армии Израиля в пограничной зоне. Поводом послужила военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. В ответ израильская артиллерия и авиация начала наносить удары по территории Ливана, в том числе стали проводится регулярные точечные атаки с применением БЛА с целью устранения командиров "Хезболлах" и палестинского ХАМАС в Ливане.
Ситуация резко обострилась после того, как в южном пригороде Бейрута в конце июля в результате израильского авианалета был убит высокопоставленный командир "Хезболлах" Фуад Шукр. Руководство движения пообещало нанести сильный ответный удар по Израилю, на что в Тель-Авиве ответили о готовности провести масштабную военную операцию в Ливане с целью ликвидации "Хезболлах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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