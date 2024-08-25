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В Анапе загорелся лес - РИА Новости, 25.08.2024
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18:58 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/anapa-1968387922.html
В Анапе загорелся лес
В Анапе загорелся лес - РИА Новости, 25.08.2024
В Анапе загорелся лес
Спасатели тушат лесной пожар в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огонь уже локализован, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:58
2024-08-25T18:58
происшествия
краснодарский край
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат лесной пожар в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огонь уже локализован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Лесной пожар в районе села Сукко локализован. Площадь возгорания - 0,25 гектаров. Горит лесная подстилка", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном оперштабе, болотные кипарисы при пожаре не пострадали. В ликвидации огня в районе Кипарисового озера задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю, привлечено 16 единиц техники.
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происшествия, краснодарский край, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Анапе загорелся лес

В Анапе в районе Кипарисового озера тушат лесной пожар на 2,5 тысячи квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат лесной пожар в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огонь уже локализован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"Лесной пожар в районе села Сукко локализован. Площадь возгорания - 0,25 гектаров. Горит лесная подстилка", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном оперштабе, болотные кипарисы при пожаре не пострадали.
В ликвидации огня в районе Кипарисового озера задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю, привлечено 16 единиц техники.
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко. 17 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Анапе загорелась лесная подстилка
17 августа, 18:45
 
ПроисшествияКраснодарский крайАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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