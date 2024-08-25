https://ria.ru/20240825/anapa-1968387922.html

В Анапе загорелся лес

В Анапе загорелся лес - РИА Новости, 25.08.2024

В Анапе загорелся лес

Спасатели тушат лесной пожар в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огонь уже локализован, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:58

2024-08-25T18:58

2024-08-25T18:58

происшествия

краснодарский край

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат лесной пожар в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огонь уже локализован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Лесной пожар в районе села Сукко локализован. Площадь возгорания - 0,25 гектаров. Горит лесная подстилка", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном оперштабе, болотные кипарисы при пожаре не пострадали. В ликвидации огня в районе Кипарисового озера задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю, привлечено 16 единиц техники.

https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html

краснодарский край

анапа

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии