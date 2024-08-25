https://ria.ru/20240825/anapa-1968387922.html
В Анапе загорелся лес
В Анапе загорелся лес - РИА Новости, 25.08.2024
В Анапе загорелся лес
Спасатели тушат лесной пожар в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огонь уже локализован, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:58
2024-08-25T18:58
2024-08-25T18:58
происшествия
краснодарский край
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат лесной пожар в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огонь уже локализован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Лесной пожар в районе села Сукко локализован. Площадь возгорания - 0,25 гектаров. Горит лесная подстилка", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном оперштабе, болотные кипарисы при пожаре не пострадали. В ликвидации огня в районе Кипарисового озера задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю, привлечено 16 единиц техники.
https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html
краснодарский край
анапа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России