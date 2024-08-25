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"Заденет весь континент". На русских объявили охоту

"Заденет весь континент". На русских объявили охоту - РИА Новости, 25.08.2024

"Заденет весь континент". На русских объявили охоту

США давят на страны ЕС: требуют строго контролировать фирмы, в которых есть россияне. Европейским властям придется отчитываться по всем операциям и крупным... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:08

экономика

чехия

болгария

сша

евросоюз

италия

германия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. США давят на страны ЕС: требуют строго контролировать фирмы, в которых есть россияне. Европейским властям придется отчитываться по всем операциям и крупным переводам, указывает агентство Moody's. Однако эксперты считают, что избавиться от "неугодных" акционеров будет непросто.Новые условияПо данным Moody's, в ЕС 46 тысяч компаний, более чем на 40% принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, в том числе с двойным гражданством.В Чехии таких 12,4 тысячи, Болгарии — 9,5, Германии — 4,2, Латвии — 3,3, Италии — 2,5."Эти страны имели глубокие экономические связи с Россией и предлагали наиболее выгодные условия для размещения иностранного капитала", — поясняет финансовый аналитик Михаил Беляев.Инвестиционный советник Юлия Кузнецова также отметила, что в Чехии и Болгарии умеренные по европейским меркам налоги. "К тому же русским в этих странах было несложно получить вид на жительство. Наши соотечественники активно скупали жилье и открывали компании, тем более что, скажем, в Чехии запуск бизнеса облегчал оформление ВНЖ", — добавляет она.Теперь россияне избавляются от западных активов, однако, как показала статистика, не все и не везде.В Moody's подчеркивают: европейским банкам и другим финансовым структурам необходимо анализировать риски и отчитываться о любых операциях с компаниями, где замечен русский след.Кроме того, июльский пакет санкций требует сообщать обо всех переводах бизнеса с российским участием на сумму более 100 тысяч евро в третьи страны. Это необходимо "для выявления потенциального нарушения или обхода запретов".Специальный орган при совете ЕС — рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX) — подогнала критерии владения и управления коммерческими организациями под американский стандарт.По аналогии с принципами Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, согласно обновленному документу, санкции вступают в силу, если доля собственности гражданина России (или нескольких русских) достигает 50%.Чистое вредительствоНо эксперты считают, что выжать россиян из бизнеса так просто не удастся. Лишить активов безосновательно не получится — нужен легитимный повод. Иначе это нарушило бы "священный принцип частной собственности" и вызвало бегство капитала, говорит Беляев."Российские замороженные средства до сих пор не присвоили, хотя ЕС бьется над этим уже два года", — напоминает он. То же самое с компаниями — из страха потерять инвестиции акционеры из третьих стран станут распродавать активы, что обрушит их стоимость и приведет к плачевным последствиям.Конечно, Брюссель попытается что-то предпринять. Однако оперировать придется исключительно экономическими и юридическими инструментами. "Какие именно рычаги давления применят, сказать трудно. Придумать механизмы, нацеленные исключительно на российских собственников и не задевающие других, сложно. Возможно, критерии отбора свяжут с гражданством или происхождением капитала, наверняка будут искать нелегальный, криминальный след", — предполагает эксперт.Чтобы заместить кого-то из собственников, нужно найти покупателя на его капитал или приобрести акции за счет компании. "Сейчас предприятия не могут позволить себе дополнительной финансовой нагрузки, понадобится сокращать другие расходы, в том числе на персонал, усиливая тем самым социальное недовольство", — поясняет Беляев.Караван идетНикакого ущерба российской экономике это не нанесет — любой европейский бизнес получает прибыль и платит налоги в ЕС.Что касается самих компаний, то тут все зависит от ее оборотов. "Блокировка крупных системообразующих предприятий, несомненно, скажется на ЕС, но, думаю, пострадают лишь небольшие предприятия. Чехия, Болгария, Латвия — не такие уж индустриально развитые страны. В Италии еще может идти речь о средних производствах. В любом случае план крайне трудно реализуем, эта акция носит скорее психологический характер", — рассуждает Беляев.На деле европейцы не спешат рвать отношения с русскими. Так, супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик долго не отказывался от сотрудничества с "агрессором". Только после скандала и угроз отстранить Каллас он объявил, что покинет Stark Logistics, оказывающую транспортные услуги в России. К тому моменту компания с 2022-го заработала около полутора миллионов евро.В Financial Times подсчитали, что с российского рынка ушли 387 западных фирм. Еще 1223 сократили присутствие, а 2173 — остались. Представители европейского бизнеса сетуют на потерю выгодного партнерства и проблемы в собственных странах. Например, Италии солидарность с Украиной обошлась в 10-15 миллиардов евро."Мы недосчитались многих рабочих мест. Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок", — говорил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.Новый виток закручивания гаек может лишить ЕС инвесторов и обернуться еще большими проблемами в экономике.

https://ria.ru/20240423/konkurentsiya-1941597354.html

https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

https://ria.ru/20240607/biznes-1950487862.html

чехия

болгария

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, чехия, болгария, сша, евросоюз, италия, германия