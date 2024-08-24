https://ria.ru/20240824/zolingen-1968280456.html

Напавший с ножом на людей в Золингене кричал "Аллаху Акбар", пишут СМИ

Напавший с ножом на людей в Золингене кричал "Аллаху Акбар", пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2024

Напавший с ножом на людей в Золингене кричал "Аллаху Акбар", пишут СМИ

Напавший с ножом в немецком Золингене кричал "Аллаху Акбар", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на доклад полиции. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:45

2024-08-24T20:45

2024-08-24T20:45

в мире

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Напавший с ножом в немецком Золингене кричал "Аллаху Акбар", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на доклад полиции. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Поиски нападавшего продолжаются. Как сообщала газета Bild со ссылкой на слова очевидцев, у преступника "арабская внешность". "Свидетель, пострадавший в результате нападения, заявил, что неизвестный подозреваемый был "известен из Золингена", а также являлся посетителем местной мечети. Свидетель сообщил, что во время нападения подозреваемый выкрикивал "Аллаху Акбар", - цитирует издание выдержку из доклада полиции Золингена. Ранее глава полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Торстен Фляйс сообщил, что нападавший умышленно целился ножом в область шеи. По словам старшего прокурора Маркуса Касперса, в настоящее время следователи не видят иных мотивов, кроме терроризма. Кроме того, правоохранители сообщили, что в субботу они арестовали подростка 15-ти лет, однако он не является подозреваемым в нападении с ножом. Подростка обвиняют в том, что он не сообщил о планируемом преступлении. Уточняется, что другой человек говорил с ним о планах, которые были связаны с нападением в Золингене.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html

северный рейн-вестфалия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, северный рейн-вестфалия