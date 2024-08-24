https://ria.ru/20240824/zhurnalist-1968274027.html

Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области

Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области

Журналист американского издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал на территории Курской области, о чем отчитался в опубликованном в издании материале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:46

2024-08-24T19:46

2024-08-24T20:23

россия

курская область

суджа

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Журналист американского издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал на территории Курской области, о чем отчитался в опубликованном в издании материале. Ранее корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Нике Коннолли и французской газеты Croix, внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, Пьер Алонсо также незаконно побывали в Судже. По словам Матча, он посетил Суджу в сопровождении украинских военных. Журналист также утверждает, что менее двух месяцев назад ему якобы запретили въезд в Россию. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20240822/zhurnalisty-1967745803.html

https://ria.ru/20240816/zakharova-1966704564.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины