Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области
Журналист издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал в Курской области
© Фото : Tom Mutch/XЖурналист американского издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал на территории Курской области
© Фото : Tom Mutch/X
Журналист американского издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал на территории Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Журналист американского издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал на территории Курской области, о чем отчитался в опубликованном в издании материале.
По словам Матча, он посетил Суджу в сопровождении украинских военных. Журналист также утверждает, что менее двух месяцев назад ему якобы запретили въезд в Россию.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России