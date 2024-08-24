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Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом - РИА Новости, 24.08.2024
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Религия
 
18:35 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/zapret-1968264460.html
Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом
Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом - РИА Новости, 24.08.2024
Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет канонической Украинской православной церкви на территории страны "маразмом" и заявил, что хочет покончить с ними "раз и РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T18:35
2024-08-24T18:35
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павел зарубин
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ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет канонической Украинской православной церкви на территории страны "маразмом" и заявил, что хочет покончить с ними "раз и навсегда". "Это маразм, даже шайтан не может придумать такое, не только человек… У Запада свои интересы, а украинские шайтаны, которые исполняют — они безбожники. С ними вести переговоры, …вести о чем-то разговор… об этом говорить не надо. Нам не нужен сосед враг… В любое время, который нападет на нас, объединив свои усилия с Западом, с Европой. …Столько погибших, столько раненых, столько потраченных сил, средств. Я не хочу так оставить это… я хочу закончить это все раз и навсегда", - сказал Кадыров в интервью журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале. Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады. Там сообщается, что "проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций" 24 августа возвращен с подписью от Зеленского. Рада во вторник приняла закон, который позволяет запретить УПЦ — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у Украинской православной церкви будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240823/serbiya-1968034758.html
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украина, европа, россия, рамзан кадыров, владимир зеленский, павел зарубин, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, русская православная церковь
Религия, Украина, Европа, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь
Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом

Кадыров назвал запрет властями Украины УПЦ маразмом, с которым нужно покончить

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет канонической Украинской православной церкви на территории страны "маразмом" и заявил, что хочет покончить с ними "раз и навсегда".
«
"Это маразм, даже шайтан не может придумать такое, не только человек… У Запада свои интересы, а украинские шайтаны, которые исполняют — они безбожники. С ними вести переговоры, …вести о чем-то разговор… об этом говорить не надо. Нам не нужен сосед враг… В любое время, который нападет на нас, объединив свои усилия с Западом, с Европой. …Столько погибших, столько раненых, столько потраченных сил, средств. Я не хочу так оставить это… я хочу закончить это все раз и навсегда", - сказал Кадыров в интервью журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.
Патриарх Сербский Порфирий - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ
23 августа, 14:20
Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.
Там сообщается, что "проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций" 24 августа возвращен с подписью от Зеленского.
Рада во вторник приняла закон, который позволяет запретить УПЦ — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у Украинской православной церкви будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
23 августа, 11:31
 
РелигияУкраинаЕвропаРоссияРамзан КадыровВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦРусская православная церковь
 
 
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