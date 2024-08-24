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Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом

Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом - РИА Новости, 24.08.2024

Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет канонической Украинской православной церкви на территории страны "маразмом" и заявил, что хочет покончить с ними "раз и РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T18:35

2024-08-24T18:35

2024-08-24T18:35

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ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет канонической Украинской православной церкви на территории страны "маразмом" и заявил, что хочет покончить с ними "раз и навсегда". "Это маразм, даже шайтан не может придумать такое, не только человек… У Запада свои интересы, а украинские шайтаны, которые исполняют — они безбожники. С ними вести переговоры, …вести о чем-то разговор… об этом говорить не надо. Нам не нужен сосед враг… В любое время, который нападет на нас, объединив свои усилия с Западом, с Европой. …Столько погибших, столько раненых, столько потраченных сил, средств. Я не хочу так оставить это… я хочу закончить это все раз и навсегда", - сказал Кадыров в интервью журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале. Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады. Там сообщается, что "проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций" 24 августа возвращен с подписью от Зеленского. Рада во вторник приняла закон, который позволяет запретить УПЦ — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у Украинской православной церкви будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240823/serbiya-1968034758.html

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