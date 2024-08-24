https://ria.ru/20240824/zaporozhe-1968216140.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 24.08.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:33
2024-08-24T11:33
2024-08-24T11:33
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в регионе прозвучало более 306 взрывов. По его словам, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, но при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html
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РИА Новости
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Глава Запорожской ОВА заявил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов