https://ria.ru/20240824/zaporozhe-1968216140.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 24.08.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:33

2024-08-24T11:33

2024-08-24T11:33

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запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в регионе прозвучало более 306 взрывов. По его словам, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, но при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html

запорожская область

киев

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины