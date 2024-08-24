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Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 24.08.2024
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13:08 24.08.2024 (обновлено: 13:17 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/zapad-1968224203.html
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 24.08.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:08
2024-08-24T13:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до 520 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила шесть контратак штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

ВСУ за сутки потеряли до 520 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до 520 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, группировка "Запад" отразила шесть контратак штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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