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Захарова высмеяла заявление Байдена о создании новых рабочих мест - РИА Новости, 24.08.2024
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22:08 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/zaharova-1968288178.html
Захарова высмеяла заявление Байдена о создании новых рабочих мест
Захарова высмеяла заявление Байдена о создании новых рабочих мест - РИА Новости, 24.08.2024
Захарова высмеяла заявление Байдена о создании новых рабочих мест
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла американского президента Джо Байдена и его администрацию, которые, по утверждениям СМИ, просто... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:08
2024-08-24T22:08
в мире
сша
россия
мария захарова
джо байден
камала харрис
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла американского президента Джо Байдена и его администрацию, которые, по утверждениям СМИ, просто выдумали более 800 тысяч рабочих мест. "Министерство труда США накануне выборов опубликовало отчёт, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации. Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и Камала Харрис, — их просто не существует", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, как американский президент во время выступления на дебатах со своим оппонентом, экс-президентом США Дональдом Трампом сообщал, что в начале его президентства в США "не было рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 15 процентов", но потом он лично "создал 800 тысяч новых рабочих мест в сфере производства". Захарова сослалась на сообщения западных журналистов, которые сообщали, что 818 тысяч рабочих мест, которые, как утверждал Белый дом, были созданы, на самом деле не существуют. "Борцы с фейк-ньюз", - сыронизировала представитель российского МИД.
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в мире, сша, россия, мария захарова, джо байден, камала харрис, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Джо Байден, Камала Харрис, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова высмеяла заявление Байдена о создании новых рабочих мест

Захарова: Байден и его администрация просто выдумали 800 тысяч рабочих мест

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла американского президента Джо Байдена и его администрацию, которые, по утверждениям СМИ, просто выдумали более 800 тысяч рабочих мест.
«
"Министерство труда США накануне выборов опубликовало отчёт, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации. Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и Камала Харрис, — их просто не существует", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, как американский президент во время выступления на дебатах со своим оппонентом, экс-президентом США Дональдом Трампом сообщал, что в начале его президентства в США "не было рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 15 процентов", но потом он лично "создал 800 тысяч новых рабочих мест в сфере производства".
Захарова сослалась на сообщения западных журналистов, которые сообщали, что 818 тысяч рабочих мест, которые, как утверждал Белый дом, были созданы, на самом деле не существуют.
"Борцы с фейк-ньюз", - сыронизировала представитель российского МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреСШАРоссияМария ЗахароваДжо БайденКамала ХаррисМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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