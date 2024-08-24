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Врач рассказал, какие ягоды полезны для иммунитета - РИА Новости, 24.08.2024
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09:23 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/yagody-1968205032.html
Врач рассказал, какие ягоды полезны для иммунитета
Врач рассказал, какие ягоды полезны для иммунитета - РИА Новости, 24.08.2024
Врач рассказал, какие ягоды полезны для иммунитета
Подготовить организм к осени и укрепить иммунитет можно регулярным закаливанием и употреблением свежих овощей и ягод, из последних особенно полезны синие и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:23
2024-08-24T09:23
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подготовить организм к осени и укрепить иммунитет можно регулярным закаливанием и употреблением свежих овощей и ягод, из последних особенно полезны синие и черные - природные антиоксиданты, рассказал РИА Новости соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет", генеральный директор Союза "Здоровье Здоровых", к.м.н. Сергей Чудаков. "Одним из лучших источников витаминов являются ягоды: малина, клубника, черная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха. Принципиален также черный цвет ягоды. Все ягоды и овощи, обладающие синим и черным цветом, являются источником антиоксидантов, так называемых проантоцианидинов. Помимо черной смородины, они содержатся в таких лесных ягодах, как черника и голубика", - рассказал Чудаков. Он добавил, что, в свою очередь, облепиха богата витамином Е и бета-кератином. А малина и ежевика содержат противовоспалительные вещества - силицилаты, которые помогают организму снижать выраженность простудных заболеваний. "Неплохое действие оказывает трава эхинацея, которая тоже укрепляет иммунитет", – рассказал врач. Кроме того, Чудаков напомнил, что регулярное закаливание также может повысить иммунитет, однако для каждого способ закаливания будет индивидуальным. "Начиная такие процедуры, важно следить за тем, как организм на них реагирует. Закаливание - это общеукрепляющая процедура, которая применяется в том числе по утвержденным методикам в медицинских учреждениях. Оно подразумевает воздействие разных температур на организм, во время закаливания вырабатываются маленькие дозы гормона стресса, повышающие гуморальный иммунитет", – заключил врач.
https://ria.ru/20240806/nauka-1964139755.html
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общество, россия
Общество, Россия
Врач рассказал, какие ягоды полезны для иммунитета

Врач рассказал, почему для иммунитета полезны черные и синие ягоды

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЯгоды
Ягоды - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подготовить организм к осени и укрепить иммунитет можно регулярным закаливанием и употреблением свежих овощей и ягод, из последних особенно полезны синие и черные - природные антиоксиданты, рассказал РИА Новости соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет", генеральный директор Союза "Здоровье Здоровых", к.м.н. Сергей Чудаков.
"Одним из лучших источников витаминов являются ягоды: малина, клубника, черная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха. Принципиален также черный цвет ягоды. Все ягоды и овощи, обладающие синим и черным цветом, являются источником антиоксидантов, так называемых проантоцианидинов. Помимо черной смородины, они содержатся в таких лесных ягодах, как черника и голубика", - рассказал Чудаков.
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Он добавил, что, в свою очередь, облепиха богата витамином Е и бета-кератином. А малина и ежевика содержат противовоспалительные вещества - силицилаты, которые помогают организму снижать выраженность простудных заболеваний.
"Неплохое действие оказывает трава эхинацея, которая тоже укрепляет иммунитет", – рассказал врач.
Кроме того, Чудаков напомнил, что регулярное закаливание также может повысить иммунитет, однако для каждого способ закаливания будет индивидуальным.
"Начиная такие процедуры, важно следить за тем, как организм на них реагирует. Закаливание - это общеукрепляющая процедура, которая применяется в том числе по утвержденным методикам в медицинских учреждениях. Оно подразумевает воздействие разных температур на организм, во время закаливания вырабатываются маленькие дозы гормона стресса, повышающие гуморальный иммунитет", – заключил врач.
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