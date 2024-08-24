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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.08.2024
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах
Взрыв снова прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T18:23
2024-08-24T18:23
2024-08-24T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
сумская область
украина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрыве в городе Сумы. "В Сумах снова слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области Украины звучит воздушная тревога. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах
"Общественное": в городе Сумы прогремел взрыв