https://ria.ru/20240824/voennye-1968257102.html

Минобороны показало кадры, как освобожденные из плена бойцы едут на родину

Минобороны показало кадры, как освобожденные из плена бойцы едут на родину - РИА Новости, 24.08.2024

Минобороны показало кадры, как освобожденные из плена бойцы едут на родину

Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором освобожденные из украинского плена российские военнослужащие едут на автобусе на родину, звонят родным и... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:20

2024-08-24T17:20

2024-08-24T17:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белоруссия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором освобожденные из украинского плена российские военнослужащие едут на автобусе на родину, звонят родным и сообщают, что они в порядке. Ранее министерство сообщило о состоявшемся в субботу обмене 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ. "Наши ребята нас встретили уже, кормят, все дела. Все нормально, едем домой. Я жив, здоров, мам", - говорит на видео один из военнослужащих. На кадрах видно, как автобус с россиянами преодолевает пункт пропуска. На видео также запечатлено, как освобожденные военнослужащие, улыбаясь, скандируют: "Слава России!". "Я все, в России", - говорит один из военных. Ранее МО РФ сообщало, что освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а позже из доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

https://ria.ru/20240824/abrams-1968250582.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

россия

курская область

белоруссия

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Возвращение освобожденных из украинского плена российских военнослужащих Минобороны РФ показало кадры возвращения освобожденных из украинского плена российских военнослужащих на родину 2024-08-24T17:20 true PT0M32S

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россия, курская область, белоруссия, вооруженные силы украины