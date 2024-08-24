В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность
Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, запрещено проведение массовых мероприятий и ловля рыбы, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств", - написал он.
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Помимо этого, в пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.