https://ria.ru/20240824/vodokhranilische-1968286743.html

В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность

В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность - РИА Новости, 24.08.2024

В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность

Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, запрещено проведение массовых мероприятий и ловля рыбы, сообщил врио... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T21:43

2024-08-24T21:43

2024-08-24T21:43

безопасность

россия

курская область

брянская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, запрещено проведение массовых мероприятий и ловля рыбы, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. "В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств", - написал он. Помимо этого, в пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины