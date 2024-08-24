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В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность - РИА Новости, 24.08.2024
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21:43 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vodokhranilische-1968286743.html
В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность
В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность - РИА Новости, 24.08.2024
В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность
Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, запрещено проведение массовых мероприятий и ловля рыбы, сообщил врио... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:43
2024-08-24T21:43
безопасность
россия
курская область
брянская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, запрещено проведение массовых мероприятий и ловля рыбы, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. "В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств", - написал он. Помимо этого, в пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В акватории Курчатовского водохранилища ограничили активность

Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, запрещено проведение массовых мероприятий и ловля рыбы, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Помимо этого, в пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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БезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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