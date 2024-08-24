https://ria.ru/20240824/vladovka-1968257320.html

При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека

При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 24.08.2024

При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека

Два человека ранены в результате удара ВСУ по селу Владовка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:22

2024-08-24T17:22

2024-08-24T17:30

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Два человека ранены в результате удара ВСУ по селу Владовка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В результате обстрела села Владовка Черниговского района пострадали мирные жители", - написал Балицкий.По его словам, с ранениями разной степени тяжести два человека доставлены в больницу. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240824/zaporozhe-1968216140.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия