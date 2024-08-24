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При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 24.08.2024 (обновлено: 17:30 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/vladovka-1968257320.html
При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека
При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 24.08.2024
При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека
Два человека ранены в результате удара ВСУ по селу Владовка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:22
2024-08-24T17:30
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Два человека ранены в результате удара ВСУ по селу Владовка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В результате обстрела села Владовка Черниговского района пострадали мирные жители", - написал Балицкий.По его словам, с ранениями разной степени тяжести два человека доставлены в больницу. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240824/zaporozhe-1968216140.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При ударе по селу в Запорожской области пострадали два человека

При украинском ударе по запорожскому селу Владовка ранены два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Два человека ранены в результате удара ВСУ по селу Владовка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела села Владовка Черниговского района пострадали мирные жители", - написал Балицкий.
По его словам, с ранениями разной степени тяжести два человека доставлены в больницу. На месте работают оперативные службы.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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