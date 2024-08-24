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Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили - РИА Новости, 24.08.2024
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04:21 24.08.2024
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Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили
Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили - РИА Новости, 24.08.2024
Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили
Семь автомобилей пострадали в результате обрушения подпорной стены у жилого дома во Владивостоке, сообщает МЦУ Владивостока. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T04:21
2024-08-24T04:21
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Семь автомобилей пострадали в результате обрушения подпорной стены у жилого дома во Владивостоке, сообщает МЦУ Владивостока. Утром в субботу в местных Telegram-каналах распространилась информация об обрушении подпорной стены на припаркованные автомобили у многоквартирного дома по улице Славянской, 19 во Владивостоке. На распространенных очевидцами происшествия кадрах запечатлен момент, как сконструированная из бетонных блоков подпорная стена с треском падает на припаркованные под ней автомобили. "На месте обрушения подпорной стены по ул. Славянской, 19 пострадавших нет. По предварительной информации, повреждены семь автомобилей. На месте находятся сотрудники городской поисково-спасательной службы, специалисты административно-территориального управления района и сотрудники МБУ "Содержание городских территорий", - говорится в сообщении.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили

В результате обрушения подпорной стены во Владивостоке повреждены семь машин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский залив во Владивостоке
Амурский залив во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский залив во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Семь автомобилей пострадали в результате обрушения подпорной стены у жилого дома во Владивостоке, сообщает МЦУ Владивостока.
Утром в субботу в местных Telegram-каналах распространилась информация об обрушении подпорной стены на припаркованные автомобили у многоквартирного дома по улице Славянской, 19 во Владивостоке. На распространенных очевидцами происшествия кадрах запечатлен момент, как сконструированная из бетонных блоков подпорная стена с треском падает на припаркованные под ней автомобили.
"На месте обрушения подпорной стены по ул. Славянской, 19 пострадавших нет. По предварительной информации, повреждены семь автомобилей. На месте находятся сотрудники городской поисково-спасательной службы, специалисты административно-территориального управления района и сотрудники МБУ "Содержание городских территорий", - говорится в сообщении.
 
ВладивостокПроисшествия
 
 
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