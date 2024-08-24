https://ria.ru/20240824/vladivostok-1968190100.html

Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили

Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили - РИА Новости, 24.08.2024

Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на автомобили

Семь автомобилей пострадали в результате обрушения подпорной стены у жилого дома во Владивостоке, сообщает МЦУ Владивостока. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T04:21

2024-08-24T04:21

2024-08-24T04:21

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Семь автомобилей пострадали в результате обрушения подпорной стены у жилого дома во Владивостоке, сообщает МЦУ Владивостока. Утром в субботу в местных Telegram-каналах распространилась информация об обрушении подпорной стены на припаркованные автомобили у многоквартирного дома по улице Славянской, 19 во Владивостоке. На распространенных очевидцами происшествия кадрах запечатлен момент, как сконструированная из бетонных блоков подпорная стена с треском падает на припаркованные под ней автомобили. "На месте обрушения подпорной стены по ул. Славянской, 19 пострадавших нет. По предварительной информации, повреждены семь автомобилей. На месте находятся сотрудники городской поисково-спасательной службы, специалисты административно-территориального управления района и сотрудники МБУ "Содержание городских территорий", - говорится в сообщении.

владивосток

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2024

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владивосток, происшествия