https://ria.ru/20240824/video-1968236467.html
Минобороны показало видео с освобождением военнослужащих
Минобороны показало видео с освобождением военнослужащих - РИА Новости, 24.08.2024
Минобороны показало видео с освобождением военнослужащих
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:35
2024-08-24T14:35
2024-08-24T14:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими.Ранее министерство сообщило о состоявшемся в субботу обмене 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.На кадрах показано, как освобожденные россияне садятся в автобус, а также как медики оказывают помощь одному из военнослужащих в карете "скорой".
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
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Возвращение российских пленных. Кадры Минобороны
Минобороны показало видео возвращения российских пленных
2024-08-24T14:35
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео с освобождением военнослужащих
Минобороны опубликовало видео с освобожденными российскими военнослужащими