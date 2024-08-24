https://ria.ru/20240824/video-1968236467.html

Минобороны показало видео с освобождением военнослужащих

Минобороны показало видео с освобождением военнослужащих - РИА Новости, 24.08.2024

Минобороны показало видео с освобождением военнослужащих

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:35

2024-08-24T14:35

2024-08-24T14:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими.Ранее министерство сообщило о состоявшемся в субботу обмене 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.На кадрах показано, как освобожденные россияне садятся в автобус, а также как медики оказывают помощь одному из военнослужащих в карете "скорой".

https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

россия

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Возвращение российских пленных. Кадры Минобороны Минобороны показало видео возвращения российских пленных 2024-08-24T14:35 true PT0M27S

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россия, курская область, вооруженные силы украины