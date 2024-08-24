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Вертолет МЧС привлекли к ликвидации лесных пожаров в Крыму
Вертолет МЧС привлекли к ликвидации лесных пожаров в Крыму - РИА Новости, 24.08.2024
Вертолет МЧС привлекли к ликвидации лесных пожаров в Крыму
Вертолёт МЧС России привлекается к ликвидации лесных пожаров в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:50
2024-08-24T16:50
2024-08-24T16:50
происшествия
россия
кировский район
алушта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вертолёт МЧС России привлекается к ликвидации лесных пожаров в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства. "Вертолёт МЧС России привлекается к ликвидации лесных пожаров в Крыму. Авиация МЧС России ликвидирует пожар в районе Головкинского водопада городского округа Алушта и под горой Агармыш Кировского района. В труднодоступной местности горит лесная подстилка на территории национального парка "Крымский" на площади 0,5 гектара. Площадь возгорания в Кировском районе составляет 1,5 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание лесной подстилки на территории национального парка "Крымский" в Алуште локализировано на площади 0,5 гектара. Продолжаются работы по ликвидации пожара в Кировском районе. Уточняется, что на данный момент вертолет Ми-8 МЧС России участвует в тушении пожара в городском округе Алушта, совершено пять сбросов воды общим объёмом 25 тонн, далее он будет направлен в Кировский район. Отмечается, что водозабор был организован из Изобильненского водохранилища. "В обоих случаях работа огнеборцев на месте пожара осложняется ветровой нагрузкой, устойчивой жаркой погодой и труднодоступной горно-лесной местностью. В ликвидации пожаров от РСЧС задействована группировка в составе 112 человек и 29 единиц техники", - заключило ведомство.
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968248389.html
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967961278.html
россия
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происшествия, россия, кировский район, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Кировский район, Алушта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Вертолет МЧС привлекли к ликвидации лесных пожаров в Крыму
Вертолет МЧС России привлекается к ликвидации лесных пожаров в Крыму