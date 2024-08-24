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Дипломат рассказал о разработке тем межправкомиссии Венгрии и России - РИА Новости, 24.08.2024
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07:18 24.08.2024 (обновлено: 07:19 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/vengriya-1968195833.html
Дипломат рассказал о разработке тем межправкомиссии Венгрии и России
Дипломат рассказал о разработке тем межправкомиссии Венгрии и России - РИА Новости, 24.08.2024
Дипломат рассказал о разработке тем межправкомиссии Венгрии и России
Темы заседания российско-венгерской межправкомиссии в сентябре прорабатываются, традиционно в фокусе энергетика, в частности проект АЭС "Пакш-2", заявил в... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:18
2024-08-24T07:19
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
сергей лавров
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
оон
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Темы заседания российско-венгерской межправкомиссии в сентябре прорабатываются, традиционно в фокусе энергетика, в частности проект АЭС "Пакш-2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ООН в июле сообщил, что следующее заседание российско-венгерской межправкомиссии намечено на 20 сентября в Будапеште. "В настоящее время начата подготовка заседания межправкомиссии, рабочие группы ведут работу по содержательному наполнению предстоящих дискуссий. От этого будет зависеть состав российской делегации", - сказал Станиславов. По его словам, помимо непосредственно заседания комиссии, прорабатывается также "возможность проведения мероприятия с участием представителей бизнеса двух стран". "Традиционно в фокусе внимания подобных мероприятий находятся вопросы сотрудничества в области энергетики", - отметил посол, добавив, что сфера "по праву считается флагманской". Глава российской дипмиссии привел в пример проект строительства двух новых блоков АЭС "Пакш", который дает возможность местным компаниям, проявляющим "большой интерес", "активно подключаться к его реализации". "В феврале этого года в городе Пакш состоялся форум, где все заинтересованные компании и производители смогли обменяться своими идеями и предложить собственные наработки. Уверен, эта работа будет продолжена, в том числе в рамках предстоящего заседания межправкомиссии", - добавил Станиславов. После ввода в эксплуатацию АЭС "Пакш 2" производственная мощность увеличится более чем вдвое, тем самым обеспечив "надежное энергоснабжение венгерских предприятий и домохозяйств чистой и недорогой энергией", заключил он. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии. В конце июня Евросоюз письменно зафиксировал освобождение проекта АЭС "Пакш-2" от каких-либо санкций. Теперь компании из ЕС не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать своим компаниям участвовать в проекте, заявил тогда Сийярто. Исключение АЭС "Пакш-2" из санкционных списков "развязало руки" бизнесу, вырос интерес к участию в проекте в странах Евросоюза, заявил заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын.
https://ria.ru/20240823/evrosoyuz-1967939977.html
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, сергей лавров, аэс "пакш-2", аэс "пакш", оон
Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Сергей Лавров, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", ООН
Дипломат рассказал о разработке тем межправкомиссии Венгрии и России

Дипломат Станиславов: темы межправкомиссии Венгрии и РФ находятся в разработке

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Темы заседания российско-венгерской межправкомиссии в сентябре прорабатываются, традиционно в фокусе энергетика, в частности проект АЭС "Пакш-2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ООН в июле сообщил, что следующее заседание российско-венгерской межправкомиссии намечено на 20 сентября в Будапеште.
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"В настоящее время начата подготовка заседания межправкомиссии, рабочие группы ведут работу по содержательному наполнению предстоящих дискуссий. От этого будет зависеть состав российской делегации", - сказал Станиславов.
По его словам, помимо непосредственно заседания комиссии, прорабатывается также "возможность проведения мероприятия с участием представителей бизнеса двух стран".
"Традиционно в фокусе внимания подобных мероприятий находятся вопросы сотрудничества в области энергетики", - отметил посол, добавив, что сфера "по праву считается флагманской".
Глава российской дипмиссии привел в пример проект строительства двух новых блоков АЭС "Пакш", который дает возможность местным компаниям, проявляющим "большой интерес", "активно подключаться к его реализации".
"В феврале этого года в городе Пакш состоялся форум, где все заинтересованные компании и производители смогли обменяться своими идеями и предложить собственные наработки. Уверен, эта работа будет продолжена, в том числе в рамках предстоящего заседания межправкомиссии", - добавил Станиславов.
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После ввода в эксплуатацию АЭС "Пакш 2" производственная мощность увеличится более чем вдвое, тем самым обеспечив "надежное энергоснабжение венгерских предприятий и домохозяйств чистой и недорогой энергией", заключил он.
Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение.
Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.
В конце июня Евросоюз письменно зафиксировал освобождение проекта АЭС "Пакш-2" от каких-либо санкций. Теперь компании из ЕС не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать своим компаниям участвовать в проекте, заявил тогда Сийярто. Исключение АЭС "Пакш-2" из санкционных списков "развязало руки" бизнесу, вырос интерес к участию в проекте в странах Евросоюза, заявил заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын.
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