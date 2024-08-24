https://ria.ru/20240824/vengriya-1968193661.html

Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол

Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол - РИА Новости, 24.08.2024

Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол

Диалог России и Венгрии по важным для обеих стран экономическим вопросам никогда не прекращался, поэтому проведение в Будапеште в сентябре очередного заседания... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T06:17

2024-08-24T06:17

2024-08-24T06:17

петер сийярто

сергей лавров

россия

оон

венгрия

будапешт

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Диалог России и Венгрии по важным для обеих стран экономическим вопросам никогда не прекращался, поэтому проведение в Будапеште в сентябре очередного заседания межправкомиссии не является неожиданным, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Евгений Станиславов. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ООН в июле сообщил, что следующее заседание российско-венгерской межправкомиссии намечено на 20 сентября в Будапеште. "В целом, ничего неожиданного здесь нет, поскольку диалог между нашими странами по представляющим взаимный интерес экономическим вопросам по сути никогда и не прекращался. Менялись только его формы", - сказал Станиславов. По его словам, Россия всегда была открыта "к взаимоуважительному сотрудничеству с венгерской стороной там, где это в нынешних условиях возможно и отвечает нашим общим интересам". Посол отметил, что "равную открытость демонстрирует и венгерская сторона, последовательно выступающая за то, чтобы каналы общения между странами оставались открытыми вне зависимости от международной политической конъюнктуры". Венгерские партнеры "твердо отводят" попытки распространить санкции на энергетическое сотрудничество РФ и Венгрии, руководствуясь "здоровым прагматизмом и взаимной выгодой, которая для всех очевидна", подчеркнул дипломат. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.

https://ria.ru/20240823/evrosoyuz-1967939977.html

https://ria.ru/20240810/vengriya-1965323133.html

https://ria.ru/20240726/vengriya-1962126106.html

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венгрия

будапешт

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петер сийярто, сергей лавров, россия, оон, венгрия, будапешт