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Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол - РИА Новости, 24.08.2024
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06:17 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vengriya-1968193661.html
Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол
Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол - РИА Новости, 24.08.2024
Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол
Диалог России и Венгрии по важным для обеих стран экономическим вопросам никогда не прекращался, поэтому проведение в Будапеште в сентябре очередного заседания... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T06:17
2024-08-24T06:17
петер сийярто
сергей лавров
россия
оон
венгрия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Диалог России и Венгрии по важным для обеих стран экономическим вопросам никогда не прекращался, поэтому проведение в Будапеште в сентябре очередного заседания межправкомиссии не является неожиданным, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Евгений Станиславов. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ООН в июле сообщил, что следующее заседание российско-венгерской межправкомиссии намечено на 20 сентября в Будапеште. "В целом, ничего неожиданного здесь нет, поскольку диалог между нашими странами по представляющим взаимный интерес экономическим вопросам по сути никогда и не прекращался. Менялись только его формы", - сказал Станиславов. По его словам, Россия всегда была открыта "к взаимоуважительному сотрудничеству с венгерской стороной там, где это в нынешних условиях возможно и отвечает нашим общим интересам". Посол отметил, что "равную открытость демонстрирует и венгерская сторона, последовательно выступающая за то, чтобы каналы общения между странами оставались открытыми вне зависимости от международной политической конъюнктуры". Венгерские партнеры "твердо отводят" попытки распространить санкции на энергетическое сотрудничество РФ и Венгрии, руководствуясь "здоровым прагматизмом и взаимной выгодой, которая для всех очевидна", подчеркнул дипломат. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.
https://ria.ru/20240823/evrosoyuz-1967939977.html
https://ria.ru/20240810/vengriya-1965323133.html
https://ria.ru/20240726/vengriya-1962126106.html
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петер сийярто, сергей лавров, россия, оон, венгрия, будапешт
Петер Сийярто, Сергей Лавров, Россия, ООН, Венгрия, Будапешт
Диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался, сообщил посол

Дипломат Станиславов: диалог России и Венгрии в сфере экономики не прекращался

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Диалог России и Венгрии по важным для обеих стран экономическим вопросам никогда не прекращался, поэтому проведение в Будапеште в сентябре очередного заседания межправкомиссии не является неожиданным, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Евгений Станиславов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ООН в июле сообщил, что следующее заседание российско-венгерской межправкомиссии намечено на 20 сентября в Будапеште.
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"В целом, ничего неожиданного здесь нет, поскольку диалог между нашими странами по представляющим взаимный интерес экономическим вопросам по сути никогда и не прекращался. Менялись только его формы", - сказал Станиславов.
По его словам, Россия всегда была открыта "к взаимоуважительному сотрудничеству с венгерской стороной там, где это в нынешних условиях возможно и отвечает нашим общим интересам".
Посол отметил, что "равную открытость демонстрирует и венгерская сторона, последовательно выступающая за то, чтобы каналы общения между странами оставались открытыми вне зависимости от международной политической конъюнктуры".
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Венгерские партнеры "твердо отводят" попытки распространить санкции на энергетическое сотрудничество РФ и Венгрии, руководствуясь "здоровым прагматизмом и взаимной выгодой, которая для всех очевидна", подчеркнул дипломат.
Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение.
Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.
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