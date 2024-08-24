https://ria.ru/20240824/velikobritaniya-1968248997.html

Окружение Карла III опасается, что его график навредит лечению, пишут СМИ

Окружение Карла III опасается, что его график навредит лечению, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2024

Окружение Карла III опасается, что его график навредит лечению, пишут СМИ

Некоторые сотрудники Букингемского дворца, а также супруга короля Великобритании Карла III королева Камилла опасаются, что плотный график монарха может... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:19

2024-08-24T16:19

2024-08-24T16:19

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Некоторые сотрудники Букингемского дворца, а также супруга короля Великобритании Карла III королева Камилла опасаются, что плотный график монарха может навредить процессу его лечения от рака, пишет газета Daily Beast со ссылкой на источники. Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх на фоне улучшения здоровья впервые с момента диагностирования у него рака вернулся к общественным обязанностям. "Некоторые источники в Букингемском дворце и супруга короля обеспокоены плотным графиком короля Карла III, опасаясь, что его настойчивость в том, чтобы придерживаться насыщенной программы мероприятий, которая включает запланированное на октябрь изнурительное зарубежное турне в Австралию, вредит его шансам на полное выздоровление в борьбе с раком", - говорится в материале газеты. Один из друзей супруги монарха рассказал, что королева Камилла опасается, что он слишком много работает, и она хочет, чтобы у монарха был более спокойный график. Другой собеседник издания рассказал, что по сравнению с тем, что было год назад, сейчас король "сильно похудел и очень постарел", а во вторник на встрече с семьями детей, переживших нападение с ножом 29 июля в английском городе Саутпорт, он, по мнению источника, выглядел "слабым". "Камилла говорит ему, чтобы он взял перерыв, но он трудоголик, он не будет слушать", - заявил источник. В начале августа телеканал Sky News сообщал, что Карл III попросил, чтобы ему ежедневно предоставляли информацию о ситуации с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте.

https://ria.ru/20240610/karl-1951976364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, австралия, карл iii