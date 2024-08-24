https://ria.ru/20240824/velikobritaniya-1968202055.html

Парламент Англии "бесился" из-за невозможности ударить по СССР

Парламент Англии "бесился" из-за невозможности ударить по СССР - РИА Новости, 24.08.2024

Парламент Англии "бесился" из-за невозможности ударить по СССР

Члены британского парламента в марте 1940 года пришли в настоящее бешенство от того, что сорвались планы Лондона нанести военный удар по СССР, об этом... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:40

2024-08-24T08:40

2024-08-24T15:29

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Члены британского парламента в марте 1940 года пришли в настоящее бешенство от того, что сорвались планы Лондона нанести военный удар по СССР, об этом рассказывается в документах из Архива внешней политики РФ, опубликованных Президентской библиотекой.По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО.Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято Высшим военным советом — официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье.Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940-м. А 12 марта 1940 года закончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.Посол СССР в Англии Иван Майский 14 марта 1940-го шифротелеграммой сообщил в Москву, в Народный комиссариат иностранных дел, "о настроениях в английском парламенте в связи с заключением мира между СССР и Финляндией"."Я был сегодня на заседании парламента, где Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии", — докладывал Майский.Он описал общее настроение членов британского парламента на том заседании. "Это была яркая демонстрация концентрированного, но бессильного бешенства, причем достойно замечания, что данным чувством проникли как консерваторы, так и очень значительные круги оппозиции", — сообщал дипломат. "Депутатские "массы" неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый антисоветский выпад. Мне редко приходилось видеть парламент в состоянии такого раздражения и возбуждения", — указывал Майский.Наиболее яростными сторонниками поддержки Финляндии военной техникой и людьми были британские лейбористы. Этот факт Майский сообщал в НКИД СССР ранее, 11 февраля 1940-го, докладывая об оказании Англией военной помощи Финляндии. Он описал подробности своего разговора с Ричардом Остином Батлером, парламентским заместителем министра иностранных дел Англии. "Батлер рассказал о том, что лейбористы, в особенности вернувшаяся из Хельсинки "рабочая делегация" во главе с Ситриным, сильно нажимают на британское правительство в смысле усиления и активизации помощи Финляндии", — писал Майский. Нынешний британский премьер-министр от лейбористов Кир Стармер попросил Совет национальной безопасности страны продумать планы оказания более широкой поддержки Киеву, сообщила на минувшей неделе газета The Times.

https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968183140.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968190462.html

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Дарья Буймова

в мире, англия, ссср, франция, невилл чемберлен, кир стармер, нато