https://ria.ru/20240824/upts-1968264964.html

Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ

Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ - РИА Новости, 24.08.2024

Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к главам и представителям предстоятелям Православных и инославных Церквей, международных и... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T18:44

2024-08-24T18:44

2024-08-24T23:16

религия

украина

восток

русская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к главам и представителям предстоятелям Православных и инославных Церквей, международных и религиозных организаций, в котором призвал к защите Украинской православной церкви (УПЦ). "На протяжении многих лет УПЦ подвергалась преследованиям со стороны государственной власти Украины. Против ее духовенства и верующих в СМИ была развернута клеветническая антицерковная кампания, нацеленная на диффамацию канонического Православия, а также провоцирующая и оправдывающая насилие, избиения верующих и духовенства и массовые захваты храмов, именуемые "добровольными переходами". По сфабрикованным уголовным делам целый ряд архипастырей, священников и мирян были арестованы и заключены в тюрьму. Призываю возвысить свой голос в защиту гонимых верующих УПЦ", - подчеркнул патриарх Кирилл в своем обращении. Заявление патриарха адресовано предстоятелям поместных православных Церквей, папе Римскому Франциску, Католикосу Востока Святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III и другие. В заявлении предстоятель РПЦ отметил, что вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных правозащитных организаций. "Антицерковная политика властей Украины на протяжении многих лет подвергалась критике со стороны международного сообщества. Московский Патриархат неоднократно свидетельствовал о бедственном положении украинских верующих и развернутых против них гонений", - добавил патриарх Кирилл. Всем адресатам патриарх Кирилл направил заявление Священного Синода РПЦ от 22 августа, в котором осуждается данный закон и содержится официальная позиция РПЦ в связи со сложившейся ситуацией.

https://ria.ru/20240824/zapret-1968264460.html

https://ria.ru/20240823/religiya-1967983443.html

украина

восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, восток, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, патриарх кирилл (владимир гундяев)