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Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ - РИА Новости, 24.08.2024
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Религия
 
18:44 24.08.2024 (обновлено: 23:16 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/upts-1968264964.html
Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ
Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ - РИА Новости, 24.08.2024
Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к главам и представителям предстоятелям Православных и инославных Церквей, международных и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T18:44
2024-08-24T23:16
религия
украина
восток
русская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к главам и представителям предстоятелям Православных и инославных Церквей, международных и религиозных организаций, в котором призвал к защите Украинской православной церкви (УПЦ). "На протяжении многих лет УПЦ подвергалась преследованиям со стороны государственной власти Украины. Против ее духовенства и верующих в СМИ была развернута клеветническая антицерковная кампания, нацеленная на диффамацию канонического Православия, а также провоцирующая и оправдывающая насилие, избиения верующих и духовенства и массовые захваты храмов, именуемые "добровольными переходами". По сфабрикованным уголовным делам целый ряд архипастырей, священников и мирян были арестованы и заключены в тюрьму. Призываю возвысить свой голос в защиту гонимых верующих УПЦ", - подчеркнул патриарх Кирилл в своем обращении. Заявление патриарха адресовано предстоятелям поместных православных Церквей, папе Римскому Франциску, Католикосу Востока Святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III и другие. В заявлении предстоятель РПЦ отметил, что вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных правозащитных организаций. "Антицерковная политика властей Украины на протяжении многих лет подвергалась критике со стороны международного сообщества. Московский Патриархат неоднократно свидетельствовал о бедственном положении украинских верующих и развернутых против них гонений", - добавил патриарх Кирилл. Всем адресатам патриарх Кирилл направил заявление Священного Синода РПЦ от 22 августа, в котором осуждается данный закон и содержится официальная позиция РПЦ в связи со сложившейся ситуацией.
https://ria.ru/20240824/zapret-1968264460.html
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украина, восток, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Украина, Восток, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ

Патриарх Кирилл призвал международные и религиозные организации к защите УПЦ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к главам и представителям предстоятелям Православных и инославных Церквей, международных и религиозных организаций, в котором призвал к защите Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"На протяжении многих лет УПЦ подвергалась преследованиям со стороны государственной власти Украины. Против ее духовенства и верующих в СМИ была развернута клеветническая антицерковная кампания, нацеленная на диффамацию канонического Православия, а также провоцирующая и оправдывающая насилие, избиения верующих и духовенства и массовые захваты храмов, именуемые "добровольными переходами". По сфабрикованным уголовным делам целый ряд архипастырей, священников и мирян были арестованы и заключены в тюрьму. Призываю возвысить свой голос в защиту гонимых верующих УПЦ", - подчеркнул патриарх Кирилл в своем обращении.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом
Вчера, 18:35
Заявление патриарха адресовано предстоятелям поместных православных Церквей, папе Римскому Франциску, Католикосу Востока Святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III и другие.
В заявлении предстоятель РПЦ отметил, что вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных правозащитных организаций. "Антицерковная политика властей Украины на протяжении многих лет подвергалась критике со стороны международного сообщества. Московский Патриархат неоднократно свидетельствовал о бедственном положении украинских верующих и развернутых против них гонений", - добавил патриарх Кирилл.
Всем адресатам патриарх Кирилл направил заявление Священного Синода РПЦ от 22 августа, в котором осуждается данный закон и содержится официальная позиция РПЦ в связи со сложившейся ситуацией.
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
23 августа, 11:31
 
РелигияУкраинаВостокРусская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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