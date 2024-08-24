Патриарх Кирилл призвал мировых религиозных деятелей встать на защиту УПЦ
Патриарх Кирилл призвал международные и религиозные организации к защите УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к главам и представителям предстоятелям Православных и инославных Церквей, международных и религиозных организаций, в котором призвал к защите Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"На протяжении многих лет УПЦ подвергалась преследованиям со стороны государственной власти Украины. Против ее духовенства и верующих в СМИ была развернута клеветническая антицерковная кампания, нацеленная на диффамацию канонического Православия, а также провоцирующая и оправдывающая насилие, избиения верующих и духовенства и массовые захваты храмов, именуемые "добровольными переходами". По сфабрикованным уголовным делам целый ряд архипастырей, священников и мирян были арестованы и заключены в тюрьму. Призываю возвысить свой голос в защиту гонимых верующих УПЦ", - подчеркнул патриарх Кирилл в своем обращении.
Кадыров назвал запрет УПЦ на Украине маразмом
Вчера, 18:35
Заявление патриарха адресовано предстоятелям поместных православных Церквей, папе Римскому Франциску, Католикосу Востока Святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III и другие.
В заявлении предстоятель РПЦ отметил, что вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных правозащитных организаций. "Антицерковная политика властей Украины на протяжении многих лет подвергалась критике со стороны международного сообщества. Московский Патриархат неоднократно свидетельствовал о бедственном положении украинских верующих и развернутых против них гонений", - добавил патриарх Кирилл.
Всем адресатам патриарх Кирилл направил заявление Священного Синода РПЦ от 22 августа, в котором осуждается данный закон и содержится официальная позиция РПЦ в связи со сложившейся ситуацией.
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
23 августа, 11:31