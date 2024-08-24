https://ria.ru/20240824/ukraina-1968195222.html

Украина впала в полную зависимость от США, заявили в посольстве России

Украина впала в полную зависимость от США, заявили в посольстве России - РИА Новости, 24.08.2024

Украина впала в полную зависимость от США, заявили в посольстве России

Вместо процветающей демократии украинцы получили милитаризованную авторитарную страну, погрязшую в коррупции и полной зависимости от США и их союзников, которые РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:06

2024-08-24T07:06

2024-08-24T07:06

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вместо процветающей демократии украинцы получили милитаризованную авторитарную страну, погрязшую в коррупции и полной зависимости от США и их союзников, которые используют ее как пушечное мясо в борьбе против России, заявило российское посольство в Вашингтоне по случаю отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины. Посольство отметило, что современная украинская история стала наглядным примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов, при этом винить во всех бедах Киев привык Россию. "Украинцы вместо процветающего демократического государства получили авторитарную милитаризированную страну, погрязшую в русофобии, коррупции и беззаконии. Но самое страшное, что республика оказалась в полной зависимости от США и их союзников. Находится на иждивении лживых и лицемерных "партнеров", использующих украинцев как марионеток и "пушечное мясо" в борьбе с Россией", - говорится в заявлении посольства. Дипмиссия пожелала жителям Украины прозрения и осознания того, что, обслуживая интересы Вашингтона и его сателлитов, они ведут свою страну к тотальному разрушению.

https://ria.ru/20240824/kusch-1968193827.html

https://ria.ru/20240824/ssha-1968184892.html

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украина, россия, сша, в мире