https://ria.ru/20240824/ucheniya-1968207013.html

В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников

В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников - РИА Новости, 24.08.2024

В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:38

2024-08-24T09:38

2024-08-24T09:38

безопасность

новороссийск

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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в пресс-службе администрации города. "С 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 24 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

https://ria.ru/20240822/zrk-1967691311.html

новороссийск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, новороссийск