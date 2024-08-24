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В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников - РИА Новости, 24.08.2024
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:38
2024-08-24T09:38
2024-08-24T09:38
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в пресс-службе администрации города. "С 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 24 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
https://ria.ru/20240822/zrk-1967691311.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак дронов и безэкипажных катеров