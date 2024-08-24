https://ria.ru/20240824/turtsiya-1968191421.html

В Турции сообщили о решении проблем из-за санкций у российских туристов

В Турции сообщили о решении проблем из-за санкций у российских туристов - РИА Новости, 24.08.2024

В Турции сообщили о решении проблем из-за санкций у российских туристов

Турецкая сторона быстро преодолела проблемы, появившиеся у российских туристов из-за западных санкций, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:15

2024-08-24T05:15

2024-08-24T16:55

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АНКАРА, 24 авг — РИА Новости. Турецкая сторона быстро преодолела проблемы, появившиеся у российских туристов из-за западных санкций, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены", — заявил Баглыкая. По его словам, Россия является одним из самых важных рынков для турецкой туристической отрасли. "Турция по-прежнему остается самым важным направлением отдыха для наших российских гостей", — сказал Баглыкая.Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в Министерстве культуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию в текущем году, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240822/turizm-1967730310.html

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алексей ерхов, турция, россия, реджеп тайип эрдоган