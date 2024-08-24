В Турции сообщили о решении проблем из-за санкций у российских туристов
TÜRSAB: Турция преодолела вызванные санкциями проблемы у российских туристов
© iStock.com / GoodLifeStudioВид на Кушадасы, Турция
© iStock.com / GoodLifeStudio
Вид на Кушадасы, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 24 авг — РИА Новости. Турецкая сторона быстро преодолела проблемы, появившиеся у российских туристов из-за западных санкций, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
"Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены", — заявил Баглыкая.
По его словам, Россия является одним из самых важных рынков для турецкой туристической отрасли.
"Турция по-прежнему остается самым важным направлением отдыха для наших российских гостей", — сказал Баглыкая.
Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в Министерстве культуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию в текущем году, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.