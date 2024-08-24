https://ria.ru/20240824/turtsiya-1968187943.html

Число российских туристов в Турции выросло на 2,8 процента за I полугодие

Число российских туристов в Турции выросло на 2,8 процента за I полугодие - РИА Новости, 24.08.2024

Число российских туристов в Турции выросло на 2,8 процента за I полугодие

Число российских туристов в Турции выросло на 2,8% за первое полугодие 2024 года, аналогичная картина наблюдается в июле-августе, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T03:10

2024-08-24T03:10

2024-08-24T03:10

турция

россия

алексей ерхов

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Число российских туристов в Турции выросло на 2,8% за первое полугодие 2024 года, аналогичная картина наблюдается в июле-августе, сообщил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "За первые 6 месяцев 2024 года число туристов из России в Турции выросло на 2,8%. Аналогичная картина наблюдается в июле и августе", - сообщил Баглыкая. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html

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турция

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турция, россия, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган