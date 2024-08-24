В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Киевские власти сообщили, что в городе вновь объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы.
Ранее в субботу в Киеве уже объявляли тревогу. Также тревога была объявлена в пяти областях на севере Украины, в том числе в Киевской.
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"Город Киев - воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской администрации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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