В Киеве и девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Житомирской, Винницкой и еще семи областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Киеве тревога звучит с 17.49 мск субботы.
По состоянию на 17.59 мск тревога звучит также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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