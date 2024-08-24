https://ria.ru/20240824/trevoga-1968260837.html

В Киеве и девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.08.2024

В Киеве и девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:59

2024-08-24T17:59

2024-08-24T18:06

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в Киеве тревога звучит с 17.49 мск субботы.По состоянию на 17.59 мск тревога звучит также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, вооруженные силы рф, харьковская область