https://ria.ru/20240824/trevoga-1968214019.html

Отбой ракетной опасности объявили в Курской области

Отбой ракетной опасности объявили в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

Отбой ракетной опасности объявили в Курской области

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя 44 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:02

2024-08-24T11:02

2024-08-24T11:02

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя 44 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность на территории Курской области была объявлена в 9.46 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240824/pvo-1968207736.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность