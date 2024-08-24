https://ria.ru/20240824/trevoga-1968214019.html
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя 44 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:02
2024-08-24T11:02
2024-08-24T11:02
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя 44 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность на территории Курской области была объявлена в 9.46 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240824/pvo-1968207736.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области
Врио губернатора Смирнов: отбой ракетной опасности объявили в Курской области