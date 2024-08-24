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Отбой ракетной опасности объявили в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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11:02 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/trevoga-1968214019.html
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя 44 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:02
2024-08-24T11:02
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя 44 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность на территории Курской области была объявлена в 9.46 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Отбой ракетной опасности объявили в Курской области

Врио губернатора Смирнов: отбой ракетной опасности объявили в Курской области

© РИА НовостиТехника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя 44 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Ракетная опасность на территории Курской области была объявлена в 9.46 мск.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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Курская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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