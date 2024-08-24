https://ria.ru/20240824/sumskaya-1968233593.html
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российские экипажи оперативно-тактической авиации нанесли удары по скоплению резервов боевиков и техники 10 бригад ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:12
2024-08-24T14:12
2024-08-24T14:29
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские экипажи оперативно-тактической авиации нанесли удары по скоплению резервов боевиков и техники 10 бригад ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба, Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по личному составу и технике ВСУ в Сумской области