https://ria.ru/20240824/sumskaya-1968233593.html

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.08.2024

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российские экипажи оперативно-тактической авиации нанесли удары по скоплению резервов боевиков и техники 10 бригад ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:12

2024-08-24T14:12

2024-08-24T14:29

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские экипажи оперативно-тактической авиации нанесли удары по скоплению резервов боевиков и техники 10 бригад ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба, Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы украины, в мире