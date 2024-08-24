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США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии

США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии - РИА Новости, 24.08.2024

США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии

Американские военные ликвидировали в Сирии высокопоставленного члена связанной с "Аль-Каидой" (террористическая организация запрещена в РФ) группировки "Хуррас... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T01:44

2024-08-24T01:44

2024-08-24T01:44

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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Американские военные ликвидировали в Сирии высокопоставленного члена связанной с "Аль-Каидой" (террористическая организация запрещена в РФ) группировки "Хуррас ад-Дин", сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). "Ранее сегодня военнослужащие Центрального командования США убили высокопоставленного руководителя "Хуррас ад-Дин" Абу Абдуррахмана аль-Макки в Сирии", – пишет командование в соцсети Х. Ликвидированный боевик, по утверждению командования, был также членом совета группировки.

https://ria.ru/20240823/khamas-1968047856.html

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сирия, россия, сша, вооруженные силы сша, аль-каида, в мире