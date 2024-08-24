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США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии - РИА Новости, 24.08.2024
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01:44 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/ssha-1968185044.html
США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии
США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии - РИА Новости, 24.08.2024
США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии
Американские военные ликвидировали в Сирии высокопоставленного члена связанной с "Аль-Каидой" (террористическая организация запрещена в РФ) группировки "Хуррас... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T01:44
2024-08-24T01:44
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вооруженные силы сша
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Американские военные ликвидировали в Сирии высокопоставленного члена связанной с "Аль-Каидой" (террористическая организация запрещена в РФ) группировки "Хуррас ад-Дин", сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). "Ранее сегодня военнослужащие Центрального командования США убили высокопоставленного руководителя "Хуррас ад-Дин" Абу Абдуррахмана аль-Макки в Сирии", – пишет командование в соцсети Х. Ликвидированный боевик, по утверждению командования, был также членом совета группировки.
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сирия, россия, сша, вооруженные силы сша, аль-каида, в мире
Сирия, Россия, США, Вооруженные силы США, Аль-Каида, В мире
США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии

CENTCOM: в Сирии ликвидирован высокопоставленный член "Хуррас ад-Дин"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Американские военные ликвидировали в Сирии высокопоставленного члена связанной с "Аль-Каидой" (террористическая организация запрещена в РФ) группировки "Хуррас ад-Дин", сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Ранее сегодня военнослужащие Центрального командования США убили высокопоставленного руководителя "Хуррас ад-Дин" Абу Абдуррахмана аль-Макки в Сирии", – пишет командование в соцсети Х.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире ХАМАС в Газе
Вчера, 14:50
Ликвидированный боевик, по утверждению командования, был также членом совета группировки.
 
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