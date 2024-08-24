https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968234700.html

Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области

Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 360 боевиков ВСУ, 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:25

2024-08-24T14:25

2024-08-24T14:37

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 360 боевиков ВСУ, 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 360-ти военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ "Буковель-AD" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)