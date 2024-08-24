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Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 24.08.2024 (обновлено: 14:37 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968234700.html
Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области
Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 360 боевиков ВСУ, 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:25
2024-08-24T14:37
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 360 боевиков ВСУ, 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 360-ти военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ "Буковель-AD" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ в приграничных районах Курской области

Минобороны: в Курском приграничье за сутки уничтожены более 360 военных ВСУ

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Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 360 боевиков ВСУ, 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 360-ти военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ "Буковель-AD" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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