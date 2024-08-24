https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968234277.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:23
2024-08-24T14:23
2024-08-24T14:29
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-ймеханизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сообщении."Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня", - говорится в сводке военного ведомства."Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, 7 боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России нанесли поражение ВСУ у 11 населенных пунктов Курской области
Российские военные отбили атаки около четырех пунктов курского приграничья
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-ймеханизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
"Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня", - говорится в сводке военного ведомства.
"Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, 7 боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - отмечает МО РФ.