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Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125 - РИА Новости, 24.08.2024
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13:22 24.08.2024
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Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125
Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125 - РИА Новости, 24.08.2024
Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125
Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили пусковую установку ЗРК С-125 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:22
2024-08-24T13:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили пусковую установку ЗРК С-125 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были поражены две станции радиоэлектронной борьбы, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS и 44 беспилотника, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции.
https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125

Минобороны: ВС России поразили установку украинского ЗРК С-125 и две РЭБ

© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили пусковую установку ЗРК С-125 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были поражены две станции радиоэлектронной борьбы, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS и 44 беспилотника, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции.
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