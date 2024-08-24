https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968226860.html

Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125

Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125 - РИА Новости, 24.08.2024

Российские военные поразили пусковую установку украинского ЗРК С-125

Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили пусковую установку ЗРК С-125 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:22

2024-08-24T13:22

2024-08-24T13:22

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили пусковую установку ЗРК С-125 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были поражены две станции радиоэлектронной борьбы, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS и 44 беспилотника, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции.

https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность