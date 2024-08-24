В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за погоды
В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за усиления ветра
Самолет в аэропорту. Архивное фото
СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи в субботу, авиагавань работает по фактической погоде, сообщила пресс-служба аэропорта города в Telegram-канале.
"В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полетов по состоянию на 15.00 (совпадает с мск - ред.) 24.08.2024 экипажами 20 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Элиста)", - говорится в сообщении сочинского аэропорта.
Аэропорт работает по фактической погоде, обслуживание пассажиров не прекращается.
"Вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово. При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров", - пояснили в аэропорту Сочи.
Самолет Finnair не смог сесть в Йоэнсуу из-за сбоев GPS
23 августа, 13:50
Для удобства пассажиров и воздушных судов усилены все службы аэропорта: увеличено число операторов колл-центра, выставлены дополнительные кулеры в зонах ожидания, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперштаб для принятия всех необходимых управленческих решений, заключили в пресс-службе.
По данным Росавиации, еще одной причиной решения экипажей уйти на запасные аэродромы стала гроза. По данным на 15.30 мск, грозовой фронт покинул район сочинского аэропорта, самолеты, улетевшие на запасные аэродромы, стали вылетать в Сочи.