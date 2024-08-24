https://ria.ru/20240824/sochi-1968242379.html

В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за погоды

В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за погоды - РИА Новости, 24.08.2024

В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за погоды

Экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи в субботу, авиагавань работает по фактической погоде, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:22

2024-08-24T15:22

2024-08-24T16:05

сочи

происшествия

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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи в субботу, авиагавань работает по фактической погоде, сообщила пресс-служба аэропорта города в Telegram-канале.Ранее в краевом главке МЧС сообщили о ливнях в Сочи. Согласно прогнозу синоптиков, на курорте ожидается цикл неблагоприятных погодных условий: ливни, подъемы уровня воды в реках, смерч над морем, оползни в горах и сильный ветер."В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полетов по состоянию на 15.00 (совпадает с мск - ред.) 24.08.2024 экипажами 20 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Элиста)", - говорится в сообщении сочинского аэропорта.Аэропорт работает по фактической погоде, обслуживание пассажиров не прекращается."Вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово. При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров", - пояснили в аэропорту Сочи.Для удобства пассажиров и воздушных судов усилены все службы аэропорта: увеличено число операторов колл-центра, выставлены дополнительные кулеры в зонах ожидания, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперштаб для принятия всех необходимых управленческих решений, заключили в пресс-службе.По данным Росавиации, еще одной причиной решения экипажей уйти на запасные аэродромы стала гроза. По данным на 15.30 мск, грозовой фронт покинул район сочинского аэропорта, самолеты, улетевшие на запасные аэродромы, стали вылетать в Сочи.

https://ria.ru/20240822/samolet-1967753934.html

https://ria.ru/20240823/samolet-1968024909.html

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сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия