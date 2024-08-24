Сийярто прокомментировал критику в адрес Венгрии за льготные визы россиянам
Сийярто: Венгрию необоснованно критикуют за льготные визы россиянам
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Обвинения в том, что выдача льготных рабочих виз россиянам и белорусам якобы представляет угрозу безопасности Шенгенской зоне, несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан проживает в десятки раз больше, чем в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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"Российские и белорусские специалисты после изменения программы "Национальная карта" тоже могут приезжать в Венгрию. Никого не интересует правда и то, как именно выглядит порядок, но отовсюду сказали, что эти венгерские правила - огромная опасность для всей Шенгенской зоны", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit.
По его словам, в настоящее время "на территории ЕС находится немногим менее миллиона российских граждан, из них в Венгрии семь тысяч".
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
Опубликованный указ не вызывал реакции со стороны ЕС три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств.
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