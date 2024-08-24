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Сийярто прокомментировал критику в адрес Венгрии за льготные визы россиянам - РИА Новости, 24.08.2024
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15:33 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/siyyarto-1968243622.html
Сийярто прокомментировал критику в адрес Венгрии за льготные визы россиянам
Сийярто прокомментировал критику в адрес Венгрии за льготные визы россиянам - РИА Новости, 24.08.2024
Сийярто прокомментировал критику в адрес Венгрии за льготные визы россиянам
Обвинения в том, что выдача льготных рабочих виз россиянам и белорусам якобы представляет угрозу безопасности Шенгенской зоне, несостоятельны и звучат из стран, РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:33
2024-08-24T15:33
в мире
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
манфред вебер
эдгарс ринкевичс
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Обвинения в том, что выдача льготных рабочих виз россиянам и белорусам якобы представляет угрозу безопасности Шенгенской зоне, несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан проживает в десятки раз больше, чем в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Российские и белорусские специалисты после изменения программы "Национальная карта" тоже могут приезжать в Венгрию. Никого не интересует правда и то, как именно выглядит порядок, но отовсюду сказали, что эти венгерские правила - огромная опасность для всей Шенгенской зоны", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit. По его словам, в настоящее время "на территории ЕС находится немногим менее миллиона российских граждан, из них в Венгрии семь тысяч". Сийярто добавил, что в Германии находится почти 300 тысяч россиян, а в странах Балтии, откуда "звучит больше всего поучений", в 20 раз больше, чем в Венгрии, и эти цифры показывают несостоятельность обвинений в адрес Будапешта. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Опубликованный указ не вызывал реакции со стороны ЕС три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств.
https://ria.ru/20240824/vengriya-1968188211.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, манфред вебер, эдгарс ринкевичс, евросоюз, шенгенская зона, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Манфред Вебер, Эдгарс Ринкевичс, Евросоюз, Шенгенская зона, Европарламент
Сийярто прокомментировал критику в адрес Венгрии за льготные визы россиянам

Сийярто: Венгрию необоснованно критикуют за льготные визы россиянам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Обвинения в том, что выдача льготных рабочих виз россиянам и белорусам якобы представляет угрозу безопасности Шенгенской зоне, несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан проживает в десятки раз больше, чем в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«
"Российские и белорусские специалисты после изменения программы "Национальная карта" тоже могут приезжать в Венгрию. Никого не интересует правда и то, как именно выглядит порядок, но отовсюду сказали, что эти венгерские правила - огромная опасность для всей Шенгенской зоны", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit.
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По его словам, в настоящее время "на территории ЕС находится немногим менее миллиона российских граждан, из них в Венгрии семь тысяч".
Сийярто добавил, что в Германии находится почти 300 тысяч россиян, а в странах Балтии, откуда "звучит больше всего поучений", в 20 раз больше, чем в Венгрии, и эти цифры показывают несостоятельность обвинений в адрес Будапешта.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
Опубликованный указ не вызывал реакции со стороны ЕС три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
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Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств.
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