Рейтинг@Mail.ru
Во Франции усилят охрану синагог - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/sinagogi-1968244482.html
Во Франции усилят охрану синагог
Во Франции усилят охрану синагог - РИА Новости, 24.08.2024
Во Франции усилят охрану синагог
Глава французского МВД Жеральд Дарманен поручил усилить присутствие правоохранителей возле еврейских религиозных учреждений по всей стране после поджога и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:41
2024-08-24T15:41
в мире
франция
жеральд дарманен
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582054181_340:548:2771:1915_1920x0_80_0_0_79c98b463969a7b30d74806c697fe037.jpg
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Глава французского МВД Жеральд Дарманен поручил усилить присутствие правоохранителей возле еврейских религиозных учреждений по всей стране после поджога и взрыва около синагоги на юге Франции, сообщил в субботу телеканал BFMTV. Ранее утром взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин. Один полицейский пострадал в ходе инцидента и был доставлен в больницу. "Уходящий в отставку министр внутренних дел потребовал "незамедлительно усилить стационарное присутствие сил правопорядка перед местами поклонения евреев" после поджога и взрыва перед синагогой в субботу", - говорится в сообщении телеканал. Глава МВД направил соответствующее поручение префектам по всей стране, передаёт BFMTV. Сам Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь направятся в субботу днём в департамент Эро, где произошёл инцидент, сказано в материале. Правоохранители также разыскивают подозреваемого, который попал на камеру видеонаблюдения, уходя с места незадолго до начала пожара. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.
https://ria.ru/20240501/podzhog-1943379676.html
https://ria.ru/20240824/vzryv-1968222969.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582054181_438:339:2684:2023_1920x0_80_0_0_295813cd4e7fe4e27ed607cd40705a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, жеральд дарманен, габриэль атталь
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Габриэль Атталь
Во Франции усилят охрану синагог

BFMTV: глава МВД Франции Дарманен поручил усилить присутствие полиции у синагог

© AP Photo / Claude ParisПолицейские в Ницце
Полицейские в Ницце - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Claude Paris
Полицейские в Ницце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Глава французского МВД Жеральд Дарманен поручил усилить присутствие правоохранителей возле еврейских религиозных учреждений по всей стране после поджога и взрыва около синагоги на юге Франции, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Ранее утром взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин. Один полицейский пострадал в ходе инцидента и был доставлен в больницу.
Здание синагоги, в которое неизвестные бросили коктейль Молотова в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Варшаве задержали подозреваемого в попытке поджечь синагогу
1 мая, 23:34
«
"Уходящий в отставку министр внутренних дел потребовал "незамедлительно усилить стационарное присутствие сил правопорядка перед местами поклонения евреев" после поджога и взрыва перед синагогой в субботу", - говорится в сообщении телеканал.
Глава МВД направил соответствующее поручение префектам по всей стране, передаёт BFMTV. Сам Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь направятся в субботу днём в департамент Эро, где произошёл инцидент, сказано в материале.
Правоохранители также разыскивают подозреваемого, который попал на камеру видеонаблюдения, уходя с места незадолго до начала пожара.
В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Во Франции возле синагоги произошел взрыв
Вчера, 12:59
 
В миреФранцияЖеральд ДарманенГабриэль Атталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала