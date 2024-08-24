https://ria.ru/20240824/sinagogi-1968244482.html

Во Франции усилят охрану синагог

Во Франции усилят охрану синагог - РИА Новости, 24.08.2024

Во Франции усилят охрану синагог

Глава французского МВД Жеральд Дарманен поручил усилить присутствие правоохранителей возле еврейских религиозных учреждений по всей стране после поджога и... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:41

2024-08-24T15:41

2024-08-24T15:41

в мире

франция

жеральд дарманен

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Глава французского МВД Жеральд Дарманен поручил усилить присутствие правоохранителей возле еврейских религиозных учреждений по всей стране после поджога и взрыва около синагоги на юге Франции, сообщил в субботу телеканал BFMTV. Ранее утром взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин. Один полицейский пострадал в ходе инцидента и был доставлен в больницу. "Уходящий в отставку министр внутренних дел потребовал "незамедлительно усилить стационарное присутствие сил правопорядка перед местами поклонения евреев" после поджога и взрыва перед синагогой в субботу", - говорится в сообщении телеканал. Глава МВД направил соответствующее поручение префектам по всей стране, передаёт BFMTV. Сам Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь направятся в субботу днём в департамент Эро, где произошёл инцидент, сказано в материале. Правоохранители также разыскивают подозреваемого, который попал на камеру видеонаблюдения, уходя с места незадолго до начала пожара. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.

https://ria.ru/20240501/podzhog-1943379676.html

https://ria.ru/20240824/vzryv-1968222969.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, жеральд дарманен, габриэль атталь