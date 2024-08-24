Во Франции усилят охрану синагог
BFMTV: глава МВД Франции Дарманен поручил усилить присутствие полиции у синагог
© AP Photo / Claude ParisПолицейские в Ницце
© AP Photo / Claude Paris
Полицейские в Ницце. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Глава французского МВД Жеральд Дарманен поручил усилить присутствие правоохранителей возле еврейских религиозных учреждений по всей стране после поджога и взрыва около синагоги на юге Франции, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Ранее утром взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин. Один полицейский пострадал в ходе инцидента и был доставлен в больницу.
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"Уходящий в отставку министр внутренних дел потребовал "незамедлительно усилить стационарное присутствие сил правопорядка перед местами поклонения евреев" после поджога и взрыва перед синагогой в субботу", - говорится в сообщении телеканал.
Глава МВД направил соответствующее поручение префектам по всей стране, передаёт BFMTV. Сам Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь направятся в субботу днём в департамент Эро, где произошёл инцидент, сказано в материале.
Правоохранители также разыскивают подозреваемого, который попал на камеру видеонаблюдения, уходя с места незадолго до начала пожара.
В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.
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