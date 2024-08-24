https://ria.ru/20240824/sinagoga-1968255945.html

Во Франции во время взрыва у синагоги в ней находились пять человек

Во Франции во время взрыва у синагоги в ней находились пять человек - РИА Новости, 24.08.2024

Во Франции во время взрыва у синагоги в ней находились пять человек

Пять человек находились в синагоге на юге Франции, возле которой в субботу произошёл взрыв, они не пострадали, сообщила в субботу Национальная... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:12

2024-08-24T17:12

2024-08-24T17:12

в мире

франция

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Пять человек находились в синагоге на юге Франции, возле которой в субботу произошёл взрыв, они не пострадали, сообщила в субботу Национальная антитеррористическая прокуратура страны. Утром в субботу взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин, в одной из которых находился газовый баллон. Один полицейский пострадал. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала расследование. "Внутри синагоги находились пять человек, в том числе раввин, которые не пострадали", - говорится в коммюнике ведомства, распространенном французскими СМИ. Сотрудник муниципальной полиции, о ранении которого сообщалось ранее, пострадал в результате взрывной волны, указывает PNAT. По информации радиостанции Franceinfo, его жизни ничего не угрожает. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что попавший на камеры подозреваемый имел при себе палестинский флаг. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.

https://ria.ru/20240824/sinagogi-1968244482.html

https://ria.ru/20240501/podzhog-1943379676.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция