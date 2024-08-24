https://ria.ru/20240824/shkoly-1968244659.html
В некоторых школах Курской области образовательный процесс будет смешанным
В некоторых школах Курской области образовательный процесс будет смешанным - РИА Новости, 24.08.2024
В некоторых школах Курской области образовательный процесс будет смешанным
В ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:42
2024-08-24T15:42
2024-08-24T15:42
общество
курская область
сергей кравцов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба. "В новом учебном году часть школ будет работать в очном режиме, часть – в дистанционном. Для этого есть все необходимые ресурсы, прежде всего, это государственная информационная система "Моя школа". Также обеспечим всех школьников учебниками. В ряде школ образовательный процесс будет организован в смешанном формате", - сказал Кравцов в ходе августовского педагогического совещания в Курской области. По словам министра, создан координационный штаб, который следит за реализацией всех решений, в том числе оказывается психологическая и методическая помощь. Ученикам предоставляют необходимое техническое оборудование для продолжения учебы. Кравцов отметил, что в целом система образования Курской области стабильно развивается, в регионе реализуются все ключевые проекты патриотического воспитания, школы готовы к проведению уроков труда и основ безопасности и защиты Родины.
https://ria.ru/20240824/putin-1968234410.html
https://ria.ru/20240422/kursk-1941454740.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, сергей кравцов
Общество, Курская область, Сергей Кравцов
В некоторых школах Курской области образовательный процесс будет смешанным
Часть курских школ будет работать в очном режиме, часть — в дистанционном
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.
"В новом учебном году часть школ будет работать в очном режиме, часть – в дистанционном. Для этого есть все необходимые ресурсы, прежде всего, это государственная информационная система "Моя школа". Также обеспечим всех школьников учебниками. В ряде школ образовательный процесс будет организован в смешанном формате", - сказал Кравцов в ходе августовского педагогического совещания в Курской области.
По словам министра, создан координационный штаб, который следит за реализацией всех решений, в том числе оказывается психологическая и методическая помощь. Ученикам предоставляют необходимое техническое оборудование для продолжения учебы.
Кравцов отметил, что в целом система образования Курской области стабильно развивается, в регионе реализуются все ключевые проекты патриотического воспитания, школы готовы к проведению уроков труда и основ безопасности и защиты Родины.